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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

صدى البلد

أثارت قضية البلوجر هدير عاطف موجة واسعة من الجدل ،بعد القبض عليها بسبب اتهامها بالنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ كبيرة بحجة استثمارها وتحقيق أرباح منها .

تطورات في قضية هدير عاطف وتورط عمرو راضي معاها 

أكدت المحامية نهى الجندي أنها تقدمت بطلب تحرير 6 محاضر اليوم إلي نيابة الأموال العامة ومن بينها محاضر لـ "سيدة ورجل" من ولاية تكساس.

ونفى البلوجر عمرو راضي صحة ما تردد حول القبض عليه بتهمة التورط مع البلوجر هدير عاطف في قضايا النصب على الجمهور .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

هدير عاطف عمرو راضي قضية هدير عاطف

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