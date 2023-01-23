مدير مديرية التربية والتعليم يترأس لجنة تعليم الإسكندرية

ترأس الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم لجنة تعليم الإسكندرية ظُهر اليوم الأحد الموافق 22 من يناير 2023 لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار مدربي تعليم الإسكندرية بقاعة ديوان عام المديرية.

وقال مدير المديرية أنّ عملية التنمية المهنية المستدامة تهدف إلى وضع الفرد في المسار المهني السليم الذي يتناسب مع شخصيته المميزة لتحقيق الرضا المهني، ولذلك يجب أن يكون الفرد واعيًـا بالخطوات اللازمة لمستقبل مهني أفضل.

وأوضح أبوزيد في سياق متصل أنّ العمل على الاحتياجات التدريبية وحقائب التدريب وتبادل الخبرات في برامج التدريب وورش العمل المختلفة تسهم بشكل واضح في رفع كفاءة الأداء وبناء وتنمية القدرات والمهارات لدى المتدربين، ونظرًا للتقدم المعرفي الهائل الذي يتميز به عصرنا الحالي أصبح من الضروري أن يحافظ المعلم على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات والاتجاهات الحديثة في طرائق التعليم والتقنيات التربوية، وبذلك يكون التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة.

وونظرًا لقصور إعداد المعلم لكل زمان ومكان في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات أصبح الإنماء المهني أكثر ضرورة من أجل توفير الخدمة التربوية اللازمة للمعلم ، والتي تتضمن تزويده بمواد التجدد في المجالات العملية والتربوية ، وبالمستجدات في أساليب وتقنيات التعليم والتعلم ، وتدريبه عليها وإجراء البحوث الإجرائية واستيعاب كل ما هو جديد في النمو المهني، وبالتالي رفع أداء المعلمين من خلال تطوير كفايتهم التعليمية بجانبيها المعرفي والأدائي.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية قدرات المعلمين ومهاراتهم لتحقيق رؤية مصر 2030.