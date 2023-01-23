محمد الباز يعلق على قصة فتاة الشرقية الوهمية:"حالنا بقى يصعب على الكافر"

علق الإعلامي محمد الباز، على قصة أماني محمد فتاة الشرقية، التي احتلت السوشيال ميديا الساعات الماضية، قائلا:" مديرية الامن بالشرقية نفت حدوث هذه الواقعة، ولا يوجد لتلك الواقعة أي أساس من الصحة".

واسترسل"محمد الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، أن القصة وهمية ولا آثر لوجود أي فيديو عن الواقعة، والمستشفيات لم يتم إبلاغهم بالأمر"، متابعا:"أماني اختفت بعد تلك الواقعة".

وأكمل:" القصة دي ممكن تضاف إلى قصص ما وراء الطبيعة..ممكن أماني تكون فبركت القصة ولكن السوشيال ميديا والمواقع صدقت ونشرت الواقعة".

وأضاف:" في ناس غاوية إشتغالات وكان زمانها في القنوات وترند زي بتاع الكشري"، متابعا:" إحنا حالنا بقى يصعب على الكافر".

