سارة النحاس تنظم قوافل طبية للكشف عن صحة أهالي الإسكندرية..صور

نظمت النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قوافل طبية علاجية مجانية للكشف عن صحة أهالي منطقة العجمي الإسكندرية، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي خدمت ثلاثة مناطق في العجمي قافلة الحديد والصلب، قافلة الهانوفيل، قافلة الأورمان.

وأكدت النحاس أن القافلة جاءت بمشاركة أكثر من 20 فرد من الفريق الطبي من مركزهيلث كير التخصصي التي شملت جميع التخصصات (النساء والولادة – الأطفال - العظام - الباطنة - المخ والأعصاب – والصيدلة - المعمل) الذي خدم ما يقارب الـ 1000 حالة في يوم واحد.



وقدمت عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير، للقائمين على مركز هيلث كير التخصصي والفريق الطبي والفرق المساعدة لتقديمهم الدعم اللازم لمعالجة أهالي العجمي.