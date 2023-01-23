عقب تجديد الثقة| نجم الزمالك يفتح النار على فيريرا: الرصيد صفر

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى وذلك بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من الأهلي بثلاثية دون رد.



وكتب احمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك "المستشار مرتضي منصور يجدد الثقة في مستر فيريرا بعد الخسارة من النادي الاهلي.



وتابع "المشكلة مش في تجديد الثقة في فيريرا المشكلة الاكبر ان فيريرا نفسه لازم يعرف انه في اخطاء في طريقة اللعب والتغيييرات كلها غلط مين هيقوله الكلام ده ويعرفه غلطه ولازم يصحح اخطاءه الماتشات القادمة الخوف يكمل في غلطه.



واضاف "اللاعبين في أسوأ حالاتهم بدنيا وفنيا وخذلوا جمهورهم اللي كانوا من شهرين بينادوا بيهم دلوقتي رصيدهم صفر زعلان منهم جدا لانهم مقصرين في حق نفسهم ومش في دماغهم وكل واحد حاسس بنفسه (التواضع والاستمرارية)"



واستكمل "رسالتي من واحد بيحب الجميع داخل نادي الزمالك بدون اي مصلحة في اخطاء كتيير لازم الاعتراف بيها ونبتدي من جديد وكل جمهور الزمالك هيكون في ضهركم جميعا .الهدوء والعمل في صمت والاجتهاد والتركيز من اجل العودة غير كدة هيكون اسوء موسم لنادي الزمالك.



واختتم "جمهور الزمالك انتم جمهور عظيم وارفع راسك انت زملكاوي'".



ونجح الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما اول أمس، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.