مبادئ حقوق الإنسان | الداخلية : نعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتصدي للجرائم

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتصدي لـ أى جريمة، وأن هناك ضربات استباقية للبؤر الإجرامية.

وأضاف خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على حماية الملكية الفكرية، وذلك بعد توجيهات من الرئيس السيسي.

ولفت إلى أننا نتبع مبادئ حقوق الإنسان، الدولة مهتمة بحقوق الإنسان، وأن هناك دور كبير لـ تأهيل و تدريب، النزيل بالسجون،حتى يكون مؤهلا وقت خروجه من السجن.

وأشار إلى أن الوزارة لها دور فى توسيع الدور المجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين و توفير السلع لهم.