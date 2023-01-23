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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سر الجثة المفقودة.. رواية لـ أميرة البطل عن دار السعيد

صدى البلد

صدر حديثا عن دار السعيد للنشر والتوزيع بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٣، جزء جديد من سلسلة ديهوم وتعتبر "سر الجثة المفقودة" هي الجريمة الثالثة من سلسلة الجرائم التي يشارك في التحقيقات الضابط ديهوم وفريق البحث الجنائي.


“زى أحداث الرواية بين موت فتاة واختفاء جثتها، وفي التحقيقات تظهر خفايا تخص كل فرد من عائلتها، وعلى صعيدٍ آخر يتم فتح ملف قديم لسلسلة من قضايا الاغتصاب، ومعها يتعرض الضابط ديهوم وفريق البحث الجنائي للتهديد والقتل حتى يبتعدوا عن التحقيق. فما علاقة كل هذا بالخيوط الجديدة التي سوف تطفو على السطح، وتخص مقتل زوجة ديهوم”.


أميرة البطل كاتبة وروائية مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم آثار إسلامي، بدأت الكتابة الاحترافية منذ ٢٠١٦ مع رواية ملاك الموت.


صدر لها عدة روايات تعمقت خلالهم في العوامل النفسية المرتبطة بالجريمة، وسلطت الأضواء على طبيعة النفس البشرية الشعورية واللا شعورية التي تدفع لارتكاب الجرائم، والجوانب النفسية للمجرم، كل هذا داخل أحداث مركبة اعتمدت فيها على الوصف والتحليل والاستنتاج.


صدر لها "ملاك الموت" ٢٠١٦، "جريمة في شارع التسعين" ٢٠١٧، "الليلة الأخيرة" ٢٠١٨، "رحلة السيدة العجوز" ٢٠١٩، سلسلة ديهوم "جريمة في محطة المترو" ٢٠٢٠، "لغز عمارة زهرة الطيب" ٢٠٢١، "سر الجثة المفقودة" ٢٠٢٣.

معرض القاهرة الدولي للكتاب مقتل زوجة العوامل النفسية النفس البشرية ملاك الموت

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