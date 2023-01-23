جنوب سيناء .. أعضاء برلمان طلائع وشباب يهنئون رجال الشرطة بعيدهم

قام أعضاء برلمان طلائع وشباب جنوب سيناء اليوم الإثنين، بزيارة أقسام الشرطة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، حاملين الأعلام والورود.

وأهدى أعضاء البرلمان الورود لرجال الشرطة، مقدمين لهم الشكر والتقدير على دورهم البارز للحفاظ علي أمن وسلامة أبناء الوطن.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم وفد من أعضاء برلمان الطلائع والشباب بكل مدينة لزيارة أقسام الشرطة بكل مدينة، وتقديم التحية والتقدير عرفًا بدورهم لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والأمان .

وقدم وكيل الوزارة ، التهنئة إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء بهذه المناسبة التاريخية العظيمة، مؤكدًا أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره .