حطّم رءوسها في الحائط .. حبس قاتل الكلاب الصغيرة بطور سيناء |صور

أمرت نيابة جنوب سيناء بحبس الشاب " ا ع " أربعة أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة قتل الكلاب الصغيرة بحي الزهور بطور سيناء .



ووجهت له النيابة العامة تهمة قتل حيوان عمدا وحيازة مخدرات بغرض التعاطي

قتل الكلاب

أهالي طور سيناء يستنكرون ماقام به الشاب



وكان استنكر اهالي طور سيناء ما قام به هذا الشاب من قتل الكلاب الصغيرة بطريقة هستيرية وظهور ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي مما اثر الرعب والخوف لدي اطفال المدينة .



وقد توجهت الشرطة لمنزل الشاب وتم إلقاء القبض عليه بعد تداول المقطع علي مواقع التواصل الاجتماعي .

بلاغات من نشطاء الرفق بالحيوان



وكانت توجهت بلاغات من نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان بمصر في تحرك عاجل مطالبة بمعاقبة ذلك الشاب الذي قتل كلاب صغيرة بشكل وحشي وبطريقة هستيرية .

الشاب قاتل الكلاب

المشهد يثير الذعر بين الأهالي

آثار شاب بطور سيناء الذعر بين اطفال المدينة لقيامه بقتل الكلاب الصغيرة في حديقة الزهور بوسط العاصمة طور سيناء بطريقة هستيرية .



وقد تجمع الاطفال حول الشاب قاتل الكلاب الصغيرة وهو يقوم بتحطيم رؤوس الكلاب في الحائط .



وقد انتشرت صور وفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بقتل الكلاب الصغيرة وهاجم عدد من الأطفال من الذين حاولوا منعه .



وقد استنكر اهالي طور سيناء ما قام به الشاب بشكل هستيري وعلق آخرين بأن الشاب يعاني أزمة نفسية ولابد أن يخضع للعلاج حتي يتعرض أحد الأطفال لضرر

الشاب

الأهالي يطالبون بعلاج الشاب



وطالب الأهالي أن يتم علاج ذلك الشاب الذي يبدو عليه يعاني من مرض نفسي .



وطالبت جمعيات الرفق بالحيوان والمهتمين بحقوق الحيوان علاج هذا الشاب وإنقاذ الكلاب الصغيرة التي مازال يحاول البحث عنها وقتلها أمام الأطفال الصغار .

وكان استنكر اهالي طور سيناء ما قام به الشباب وطالبوا بضرورة التوعية بالرفق بالحيوان وحس الشباب علي الرفق بالحيوان كما أمرنا الاسلام وقال أهالي طور سيناء إن مقطع الفيديو هز مشاعر أهالي طور سيناء الذين يتميزون بالرفق بالحيوان .

واعرب عدد من منظمات حقوق الحيوان والرفق بالحيوان عن أسفها لما قام به هذا الشاب من قتل وحشي للكلاب الصغيرة واشاروا إلي أن هذا الفعل غير معتاد في المجتمع المصري ونادر حدوثه حيث أن المجتمع المصري اعتاد الرفق بالحيوان وتقديم الأطعمة له .

قاتل الكلاب الصغير.

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حبس قاتل الكلاب الصغيرة

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