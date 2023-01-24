سماع مرافعة الدفاع فى "أحداث محمد محمود " .. اليوم

تستمع الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم لمرافعة الدفاع فى محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث محمد محمود".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013. إعلامياً بـ " أحداث محمد محمود " .