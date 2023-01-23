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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان: على الطلاب سداد المصروفات الدراسية لتجنب حجب النتائج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كليات جامعة حلوان انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣ نهاية شهر يناير، وكشفت الجامعة أن أعمال التصحيح بدأت منذ اليوم الأول  لرصد درجات الطلاب والاستعداد لاعلانها لهم في اقرب وقت فور انتهاء الامتحانات . 

وقد كشف مسئولو شئون الطلاب بكلية الآداب جامعة حلوان أنه على الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية سرعة تسديدها قبل اقتراب موعد إعلان النتائج لتجنب حجبها . 

و قد فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

ونوضح طرق سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة.

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك وإيداع المصروفات، وتحويلها الكترونيا عبر البرنامج الإلكتروني الخاص بالبنك.

٣-  يمكن السداد عبر فروعى كل من "أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.

امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة حلوان كلية الاداب Jobs Education

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