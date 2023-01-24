الأعلى للجامعات يعلن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن باب القبول والتقدم للجامعات مازال مفتوحا أمام الطلاب خلال العام الدراسي الثاني، وذلك في نظام الساعات المعتمدة.

وأضاف “محمد حلمي الغر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك أماكن شاغرة في الكليات، والتي يصل عددهم إلى 21 ألف مكان، وعليه يمكن قبول طلاب جديدة، مع بداية الترم الثاني، منوها بأن اختبارات القبول مقتصرة على 4 جامعات أهلية فقط، وهم المنصورة وجامعة الملك سلمان والعلمين وغيرهم.



واسترسل: باقي الجامعات الأهلية لا يوجد لهم اختبارات قبول، ويتم التقدم لهم من خلال الموقع الإلكتروني، مشددا على أن هناك أماكن شاغرة في كل الكليات.



وأكد أن الكليات الجديدة ستفتح أبوابها مع بداية العام الجديد، ولا يجوز فتح كليات جديدة خلال الترم الثاني، مشددا على أن الكليات لا تقبل التنقل من واحدة إلى أخرى.



وأوضح أن آخر موعد لتلقي الطلاب هو يوم 9 فبراير، والشروط لم تختلف عن الترم الأول، مؤكدا على أن شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة عامين، ومن حق الطالب أن يتقدم للجامعات خلال تلك الفترة.



