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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 64 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وقال المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير64 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

 ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن ميت غمر والمنزلةونبروه وشربين ودكرنس  ومنية النصر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن و5 محاضر مواصفات ، 4 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (35 شيكارة) ،2 محضر عدم وجود سجل تفتيش ،محضر عدم إعطاء بون صرف، محضر توقف عن الإنتاج ،محضر انتهاء من الإنتاج 24 محضر عدم إعلان عن الاسعار ،3 محاضر عدم وجود شهادة صحية ،2 محضر ذبح خارج السلخانة ،2 محضر عدم إعلان وعدم انتظام القيد بالدفاتر الرسمية،2 محضر الاستيلاء علي سلع استراتيجية ومحضر سلع بدون فواتير وقال انه تم التحفظ علي 30 كجم لحم بلدىو10 طن أعلاف و32طن أرز شعير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واستمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء حيث قامت كلا من رئاسة حي غرب المنصورة باشراف المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي ورئاسة مدينة الكردي باشراف اميمه السعيد رئيس المدينة بتنفيذ حملات خماسية مشتركة للمرور علي المحلات ومنافذ البيع  بنطاق المدينة للتاكد من صلاحية السلع المعروضة وتواجد الاسعار عليها  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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