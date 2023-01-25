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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مومياء الصبي الذهبي تعود لطفل مصري.. أستاذة أشعة تكشف التفاصيل.. فيديو

مومياء الصبي الذهبي
مومياء الصبي الذهبي

أكدت الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه تم الكشف عن تفاصيل مومياء الصبي الذهبي عبر الأشعة، مشيرة إلى أنه بفضل الأشعة تم الكشف عن كافة التفاصيل.

 

وقالت سحر سليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مومياء الصبي الذهبي تعود لطفل مصري، مؤكدة أنه  وتم التحنيط بنفس طريقة قدماء المصريين.

 

وتابعت  أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن المومياء لصبي توفي عن عمر يناهز 15 عام وأنه تم تحنيطها بإتقان كبير، وتم إزالة المخ من خلال فتحة الأنف ووضع الحشوات والراتنج داخل تجويف الجمجمة، كما تم إزالة الأحشاء من خلال شق صغير أسفل البطن ووضع الحشوات والراتنج بداخل الجسم.

 

مصنوعة من الكارتوناج 

وأشارت سحر سليم إلى أن الأشعة أوضحت ما بداخل اللفائف حيث ترتدي المومياء ترتدي قناعًا ذهبيًا وصدرية مصنوعة من الكارتوناج وصندلًا من النسيج.

مومياء الصبي الذهبي قدماء المصريين جامعة القاهرة مصر القاهرة

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