ليس رجل المرحلة|رضا عبد العال يعلق على تولي أسامة نبيه قيادة الزمالك

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن قرار رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قرار صائب وموفق جداً من جانب مجلس الإدارة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن قرار رحيل البرتغالي فيريرا عن تدريب الزمالك قرار جيد ولكنه جاء متأخر من جانب مجلس الإدارة وكان يجب أن يرحل بعد خسارة السوبر ".



وتابع عبدالعال:" تعيين أسامة نبيه لتولي منصب الراجل الأول فريق فريق الزمالك قرار غير جيد وأعتقد أنه ليس رجل المرحلة في الزمالك في الوقت الحالي ".