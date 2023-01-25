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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

رجيم سريع يحوّل جسمك
رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

هل تبحثين عن نظام رجيم سريع بدون حرمان يخلصك من الكيلوجرامات الزائدة بأقل مجهود؟ يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق الدهون بأقل مجهود خاصة مع الحاجة لتناول المزيد من السعرات الحرارية لمنحك التدفئة اللازمة.. إليك خطة الرجيم وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي .
 

 الأسبوع الأول

الصباح الباكر (7:30 صباحا) 

1 كوب من القهوة بلبن خالي الدسم  +  نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.


الإفطار خيارات:


 قطعة جبن قريش +2 بيضة مسلوقة 

أو 3 ملاعق فول بالليمون +نصف رغيف بلدي


الغداء  :

 خضار مسلوق ودجاج أو سمك مسلوق
 أو ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء
 

بعد الغداء بساعتين 

 ثمرة فاكهة

+ مشروب بذور الكتان
 

 

العشاء (7:00 مساءً) خيارات:
  

وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع

 نصف ملعقة صغيرة جنزبيل
 

الأسبوع الثاني

 

اليوم الأول

وجبة الإفطار

قطعة جبن  خالي الدسم  + 1 شريحة توست رجيم 

أو

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيدًا.
وجبة الغداء
 

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة 

أو
1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبيرة مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.
وجبة العشاء

وجبة العشاء

زبادي خالي الدسم.

أو 
قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.
 

نظام رجيم رجيم سريع الكيلوجرامات الزائدة النظام الغذائي

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