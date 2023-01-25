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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

مخاطر السمنة مع التقدم
مخاطر السمنة مع التقدم في العمر

يترتب على السمنة الكثير من المشاكل الصحية، وقد حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أوسلو، أن معاناه الشخص من السمنة في منتصف العمر يمكن أن تضاعف المشاكل الصحية فيما بعد كمرض الهزال .

 

مخاطر السمنة مع التقدم في العمر

 

ووجد الباحثون، أن زيادة الوزن في منتصف العمر يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالضعف في فترة الشيخوخة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

 

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وتابع الباحثون، أن معظم الأشخاص يعتقدون أن الضعف هو اضطراب الهزال ، فإن زيادة الوزن يمكن أن تجعل الأشخاص أيضًا عرضة للسقوط ومخاطر أكبر لدخول المستشفى.

 

وأوضح الباحثون، أن أولئك الذين كانوا يعانون من السمنة قبل 30 عامًا كانوا أكثر عرضة 2.5 مرة للمعاناة من أعراض الضعف بعد 20 عامًا من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي (BMI).

 

وأشار الباحثون، إلى أنه تضيف الأدلة المتزايدة على أن السمنة تؤدي إلى تفاقم الانخفاض المرتبط بالعمر في قوة العضلات، والوظيفة البدنية ، وهي سبب آخر يجب على الناس محاولة الحفاظ على لياقتهم طوال فترة البلوغ.

 

واستخدم الباحثون بيانات من 4500 مقيمون في النرويج تتراوح أعمارهم بين 45 وما فوق ، تم إجراؤها بين عامي 1974 و 2015-16 ، لتقييم ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم والسمنة (محيط الخصر) بشكل منفصل ومشترك ، قد يؤثران على الجسم ويتسببان في الإصابة بالضعف والهزال .

 

مخاطر السمنة مع التقدم في العمر


وتم تصنيف مؤشر كتلة الجسم الذي يقل عن 18.5 على أنه نقص الوزن ، والوزن الطبيعي بين 18.5 و 24.9 ، وزيادة الوزن ، و 25-29.9 ، والسمنة 30 وما فوق.

 

وتم تصنيف محيط الخصر على أنه طبيعي (94 سم أو أقل للرجال و 80 سم أو أقل للنساء) ، متوسط ​​الارتفاع (95-102 سم للرجال و 81-88 سم للنساء) ومرتفع (فوق 102 سم للرجال وأكثر من 88 سم للنساء).

 

وكان المشاركين في كل من المجموعات القوية والضعيفة والضعيفة قاموا بزيادة الوزن، وتوسيع محيط الخصر لديهم خلال فترة المراقبة ، وكانت هناك نسب أعلى من المشاركين مع مؤشر كتلة الجسم الطبيعي ومحيط الخصر في بداية فترة المراقبة في المجموعة القوية.

 

وأكد الباحثون، أن أولئك الذين كانوا يعانون من السمنة المفرطة في عام 1994 ، الذين تم تقييمهم من خلال مؤشر كتلة الجسم وحده ، كانوا أكثر عرضة بمقدار 2.5 مرة للضعف الجسماني في فترة الشيخوخة.

 

وأضاف الباحثون، إلى أن أولئك الذين كانوا يعانون من السمنة المفرطة والذين كان محيط الخصر مرتفعًا بشكل معتدل في بداية فترة الدرلسة كانوا اكثر عرضة للضعف الجسماني في فترة الشيخوخة.

 

قال باحثو،  إن زيادة القدرة الالتهابية للخلايا الدهنية تزيد تسللها إلى خلايا العضلات. لذا فمن المرجح أن يعززان الانخفاض الطبيعي المرتبط بالعمر في كتلة العضلات وقوتها، الامر الذي يتسبب بمرض الهزال .

السمنة العمر زيادة الوزن الهزال الشيخوخة ​​​​​​​health

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