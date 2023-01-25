لتجنب الخسائر.. 10 نصائح هامة لمربي الماشية فى فصل الشتاء

مع التقلبات الجوية الراهنة وعدم استقرار حالة الطقس مابين ارتفاع وانخفاض فى درجات الحرارة يخسر عدد كبير من مربي الماشية لإن انخفاض درجات الحرارة قد يؤدي إلي هلاك بعض الماشية ، فضلا عن تعرضها للكثير من الأمراض والأوبئة.
ويقدم موقع "صدي البلد " ، عدد من النصائح لمربي الماشية حفاظا على إنتاجهم:
1- غلق النوافذ فى الساعات المتأخرة من الليل لمنع تعرضهم للبرد.
2- توفير الأعلاف بصورة مستمرة وبالأخص ليلا.
3 - رفع درجة حرارة مكان التربية خاصة فى الساعات المتأخرة ليلا.
4 - المتابعة باستمرار مع طبيب بيطري.
5 - عدم الإسراف في إستخدام المياه داخل العنابر والحظائر.
6 - يجب منع تربيه الاعمار المختلفه مع بعضها، والاكتفاء بعمر واحد فقط، وذلك تجنبا لتفشي انتقال الأمراض.
7 - زياده عدد ساعات الاضاءه من ٢٠-٢٢ ساعة يوميا وذلك لأخذ احتياجاتها الضوئية فى عنابر التسمين.
8 - الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها.
9- المُحافظة على الأعلاف بوضعها بمخازن مُغلقة ومنع وصول المياه إليها من خلال تغطيتها ولفها بالبلاستيك.
10- وضع طبقة من قش الأرز أو الرمل فهى تساعد على التدفئة.