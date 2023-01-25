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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي: التعاون مع مصر ازداد قوة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي

صدى البلد

   أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن التعاون مع مصر ازداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل القيادة الحكيمة والناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مودي - خلال المؤتمر الصحفي المشرك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيودلهي - إن التعاون مع مصر يزداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل القيادة الحكيمة والناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. مضيفا أن الهند دعت مصر للحضور للمشاركة كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها وتترأسها الهند للصداقة الخاصة بينها ومصر.

وشدد رئيس الوزراء الهندي على أن العلاقات المصرية الهندية مستمرة منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن التجارة قائمة بين بلاده ومصر منذ آلاف السنين أيضا رغم مختلف التغيرات التي شهدها العالم.

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