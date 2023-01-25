ناقد رياضي: الزمالك لم يتذوق طعم الفوز في 6 مباريات متتالية

لم تحدث من قبل..

أكد الناقد الرياضى عونى نافع، أن نادي الزمالك لم يتذوق طعم الفوز، منذ بداية العام الحالي 2023، موضحًا أن غزل المحلة قدم مباراة قوية أمام الزمالك، وفاز بنتيجة 2-1.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن، أن أرجنتين الكرة المصرية غزل المحلة، قدم أداء مميزا للغاية، والجميع لم يتوقع أن يتقدم بـ هدفين وبعد ذلك يحقق الزمالك هدف.

ما يمر به الزمالك لم يحدث من قبل بتاريخ النادي

ولفت إلى أن هذه الظاهرة والحالة التى يمر بها نادي الزمالك لم يتعرض لها الفريق من قبل فى التاريخ، سواء بما يمر به فى الدوري أو الخروج من الكأس.

وأشار إلى أن الـ 6 مباريات الأخيرة لـ الزمالك لم يحقق أى فوز، وهناك مشكلات كبيرة بالنادي.