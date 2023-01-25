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رئيس التحرير
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شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن حادث غرق طفلين بالمنوفية 
وقالت مذيعة صدى البلد أن مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة منوف بغرق طفل وشقيقته أثناء لعبهما أمام منزلهما بقرية سدود إذ سقطا داخل الترعة المارة أمام منزلهما.
وأنه بالانتقال والفحص تبين غرق طفلين ولد وبنت الأول يبلغ من العمر 3 سنوات والأخت 6 سنوات أثناء لعبهما أمام منزلهما فسقطا داخل ترعة النعناعية المارة أمام المنزل، وحاول الأب إنقاذهما إلا أنه لم يتمكن من انتشالهما إلا بعد مفارقتهما للحياة.
وبدأت تفاصيل الواقعه المؤسفة عندما خرج الطفل محمد صاحب الـ3 سنوات واخته نور صاحبه الـ6 سنوات صباحا أمام منزلهما المطل على ترعه للعب كما يفعلان يوميا فقد اعتادا على اللعب أمام المنزل مع أطفال الجيران كل صباح .
وأثناء اللعب سقط محمد داخل ترعة النعناعية المارة أمام منزلهم فحاولت أخته نور النزول لإنقاذه، إلا أنها لم تستطع إنقاذه وغرقت معه

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

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