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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا يحضر تحقيق لجنة الانضباط باتحاد الكرة

كهربا
كهربا

حضر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي برفقة محمد عثمان المستشار القانوني لجلسة الإستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

ويخضع اليوم الأربعاء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى جلسة تحقيق فى اتحاد الكرة بشأن شكوى نادي الزمالك فى مباراة القمة 125 . 

ويواجه محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي عقوبات بعد شكوى نادي الزمالك بداعي التجاوزات الصادرة فى مباراة القمة 125 التي أقيمت بين قطبي الكرة المصرية يوم السبت الماضي. . 

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدعوة لعقد اجتماع حاسم، يوم السبت المقبل؛ بسبب شكوى نادي الزمالك بحق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا .

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الانضباط يوم السبت المقبل، من أجل بحث شكوى نادى الزمالك ضد محمود كهربا واتخاذ القرارات اللازمة.

ومن المقرر أن تطلع لجنة الانضباط باتحاد الكرة على تقرير مراقب المباراة والاطلاع على الفيديوهات التي ظهر فيها اللاعب والمتعلقة بالأحداث التي تضمنتها شكوى نادى الزمالك ضد كهربا. 

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ايقاف كهربا وتغريمه ماليا

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، ان لجنة الانضباط في حال إدانة كهربا سوف تقرر إصدار عقوبة على اللاعب تصل إلى الإيقاف وتغريمه ماليا وفقا لتقدير اللجنة. 

واشار المصدر إلى أنه فى حال صدور عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد كهربا يحق للأخير الطعن على القرار أمام لجنة التظلمات فى الجبلاية فى غضون المدة المقررة قانونا وفقا للوائح المعمول بها داخل الاتحاد. 

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شكوى جديدة من الزمالك لكهربا بعد القمة 

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم بشكوى جديدة، ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، لرابطة الأندية، مطالبا بإيقافه بسبب التجاوز ضد الفريق الأبيض، وذلك بعد الأفعال التي بدرت عن اللاعب خلال مباراة الأهلي.

وقررت رابطة الأندية بعد ذلك تحويل شكوى نادي الزمالك، ضد محمود كهربا، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

كان كهربا قد شارك في مواجهة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، مساء السبت، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول خلال تلك المواجهة التي جمعت القطبين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الـ14 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2022-2023.

 

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