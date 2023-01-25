محافظ جنوب سيناء يكرم طالبين اخترعا نموذجا لسيارة تعمل بالبلوتوث وأخرى بالطاقة الشمسية

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء بقاعه المجلس التنفيذي علي هامش اجتماع المتابعة الطالبين يوسف رامي انور الطالب بمدرسه النصر الذي اخترع نموذج " سيارة تتحرك بالبلوتوث " والطالب يوسف رائد الطالب بمدرسة المجمع التعليمي اختراع نموذجا لسيارة تتحرك بالطاقة الشمسية.

ومنح المحافظ الطالبين شهادات تقدير ومبلغ مالي تشجيعا لهما علي الابتكار والابداع، مؤكدا أن كل العناصر في جميع المجالات سيتم تكريم المتميزين منهم و مكافأتهم لمزيد من الابتكار والابداع

وحضر التكريم الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومديري إدارات الديوان العام ومديري المديريات.

فودة يكرم الطالبين

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