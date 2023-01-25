ما الذي تغير؟.. الهند توجه قِبلتها نحو مصر.. وسر وراء قناة السويس

تشير سلسلة من التطورات الأخيرة إلى أن الهند انخرطت بشكل مكثف في التواصل مع مصر، وفق ما ذكر موقع إنديان ناريتيف.

قال الموقع الهندي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضيف الشرف في احتفالات يوم الجمهورية هذا العام.

قبل ذلك، زار وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار ووزير الدفاع راجناث سينج القاهرة.

في العام الماضي، وقعت مصر والهند اتفاقيات، وبزيارة الرئيس السيسي يتم توقيع المزيد في شتى المجالات.



القبلة الهندية نحو مصر

قال تحليل إنديان ناريتيف، إن قبلة الهند نحو مصر، إدراكًا منها للأهمية الجيوستراتيجية للدولة المصرية الواقعة في شمال إفريقيا.

دعت الهند مصر ، مع آخرين لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وحول لماذا تهتم الهند فجأة بمصر؟، تفسر السيناريوهات العالمية والإقليمية المتغيرة والآفاق الاستراتيجية المتوسعة ذلك، بتوجه الهند نحو مصر.

لطالما كانت مصر دولة مهمة تقع على مفترق طرق إفريقيا وغرب آسيا وأوروبا، إنها ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي.

قناة السويس

ازدادت الأهمية الاستراتيجية لمصر بشكل كبير منذ حادثة قناة السويس، فعندما عومت مصر سفينة الشحن العملاقة إتش إم إس إيفر جيفن من قناة السويس، ظهر أثر مصر أكثر، ما أكد أهمية قناة السويس للاقتصاد العالمي.

بعد التدخل الروسي بأوكرانيا، حاولت دول مثل مصر والهند إلى إجراء توازن جيد بين الغرب وروسيا.

ثلاثي مصر والهند وفرنسا

طرح محللون استراتيجيون في مصر والهند وفرنسا فكرة عن مشاركة ثلاثية بين الدول الثلاث.

توفر العلاقات الثنائية الوثيقة والمصالح الإستراتيجية التكميلية والتوجه الجيوسياسي مزيدًا من الزخم لصيغة التعاون الثلاثي.

هذا الثلاثي، إذا تحقق، سوف يبني على أشكال مصغرة أخرى مثل رباعية المحيطين الهندي والهادئ (بين الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا) وثلاثي الهند وفرنسا والإمارات العربية المتحدة.

تعد مصر واحدة من أكبر شركاء الهند التجاريين في إفريقيا ، كما أن التواصل المتزايد مع مصر يتناسب تمامًا مع علاقات الهند الاستراتيجية المتوسعة مع إفريقيا أيضًا.

في هذا السياق، برز تعميق العلاقات الاستراتيجية مع مصر كأحد الركائز المهمة لسياسة الهند تجاه غرب آسيا وأفريقيا.