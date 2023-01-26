مؤشر البورصة يقفز 4.5% خلال تعاملات الأسبوع

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"فى البورصة، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"فى البورصة صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.

أرباح قياسية للبورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.