عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يقفز 4.5% خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"فى البورصة، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة.

txt

البورصة تربح 19 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

txt

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"فى البورصة صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.

أرباح قياسية للبورصة المصرية 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع تعاملات المصريين ايجي اكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ترشيحاتنا

زاهي حواس يعلن عن كشف أثري عالمي اليوم من سقارة

السعودية تستهدف تقليص الاقتراض بنحو الثلثين في 2023

العمل الصالح في شهر رجب.. دعاء و4 أمور احرص عليها ليلا

خسر مليارات.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته على فيسبوك وإنستجرام

ارتفاع هائل في صادرات النفط السعودية

هل كثرة المصلين على الجنازة تعود بالنفع على الميت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

تحذير عاجل.. الصداع الشديد مؤشر للإصابة بمرض خطير

هذه العلامات تدل على ضعف الركبة| خلي بالك

بملامح مختلفة.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ