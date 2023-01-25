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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيطري القاهرة يعقد ندوة بعنوان تكنولوجيا الأشعة المقطعية أهدافها واستخدامها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة،  بالتعاون مع مركز التحاليل والدراسات التطبيقية بالكلية عن انعقاد ندوة بعنوان:(( تكنولوجيا الأشعة المقطعية في الطب البيطري: أهداف واستخدامات))
((Computed Tomography (CT) Technology in Veterinary Medicine: Aim and Uses))

وأوضحت كلية الطب البيطري، أن الندوة قد تعقد في يوم الخميس ٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرا في مدرج ٤ بالكلية الجديدة.

يحاضر في الندوة كل من:

١- الدكتور هيثم فرغلي، الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة بالكلية.
٢- الدكتور أحمد هشام النبراوي، مدير مركز الأشعة المقطعية البيطري.

جامعة القاهرة 

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة بمناسبة ثورة 25 يناير، كما قدم التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة 71، وثمن المجلس تضحيات رجال الشرطة وشهدائها الشرفاء والتي تثبت بطولة وعطاء رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرارفي كل ربوع الوطن.

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وكلف الدكتور محمد الخشت، باستحداث أول قسم في تخصص الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للدولة للعمل في هذا المجال، انطلاقا من كونه يقع في صميم الأمن القومي والاستراتيجي لأي دولة في العالم خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال التحول الرقمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على تنفيذ المعايير والسياسات الموضوعة للامتحانات والأداء المتميز خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

 

 

جامعة القاهرة المشروعات القومية الطب البيطري كلية الطب البيطري الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة

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