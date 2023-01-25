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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة القاهرة ووزير الصحة يفتتحان مؤتمر "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر"

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، المؤتمر العلمي الدولي السادس للكلية بعنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر" "Towards Digital & Green Dentistry"، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الجامعة في التوظيف الفعال للتكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات العلمية والبحثية، وبحضور ممثلين من منظمة الصحة العالمية، وعمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

 

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وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن كلية طب الأسنان تأتي في مقدمة كليات جامعة القاهرة في تحقيق جودة العملية التعليمية، وحصولها على الاعتماد المؤسسي، واعتماد برامجها، وتجديد الاعتماد، مما يؤكد أنها تسير في المسار العلمي والبحثي المأمول ضمن منظومة البحث العلمي لجامعة القاهرة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مؤتمر كلية طب الأسنان هذا العام يعكس التوجه نحو التحول الأخضر والرقمي، ويأتي مواكبًا لمؤتمر قمة المناخ COP 27 والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، وحقق نجاحًا لافتًا، وشاركت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بعدة فعاليات، منها معرض الجامعة فى جناح الابتكار الأخضر، وتقديم خطة عمل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ، ومناقشة الحلول المبتكرة لها وآثارها على البيئة وكيفية التكيف معها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مؤتمر كلية طب الأسنان السادس يصب في الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2020-2025، ويتزامن مع عام المناخ والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، والحفاظ على البيئة عمومًا، وأيضا مع اقتراب كلية طب الأسنان جامعة القاهرة من الاحتفال بمرور مائة عام على إنشائها، مما يضفي قيمة على عقد المؤتمر في هذا التوقيت.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يوفر منصة للمتخصصين المتميزين لتقديم أحدث التقنيات والممارسات في مجال طب الأسنان، ويستضيف خبراء دوليين في مختلف مجالات طب الأسنان، بما في ذلك طب الأسنان الترميمي، وزراعة الأسنان، وطب الأسنان التجميلي.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه سعيد بحضوره المؤتمر، ووجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن جامعة القاهرة مليئة بالخبرات والكفاءات.

من جهته، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن المؤتمر الدولي الـ 6 لكلية طب الفم والأسنان يهدف إلى الارتقاء بالجوانب التقنية والرقمية في مجال طب الأسنان، وتبادل الخبرات والتجارب والرؤى العلمية والبحثية والأفكار الحديثة بين علماء الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، واستعراض بحوثهم وإسهاماتهم العلمية المختلفة، ودعم مشاركة الشباب في بناء مستقبل أفضل في مجالات التعليم والعلاج والبحث العلمي، بما يساهم في الارتقاء بمختلف مجالات طب الأسنان.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان، أن المؤتمر يُعد بمثابة منتدى علمي في مجال طب الأسنان يتضمن عدة محاور أساسية، أهمها أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التقويم وتجميل الأسنان والعلاج التحفظي وعلاج الجذور وطب أسنان الأطفال، والطرق الحديثة في جراحات الوجه والفكين واللثة، واستخدام الذكاء الصناعي في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة، وأحدث التقنيات المُستخدمة في مجال زراعة الأسنان.

 

رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
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