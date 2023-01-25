لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على موضوعات مسابقة أفضل مشروع تنموي



أعلنت جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم فى مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية التى يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات الدورة الثانية ٢٠٢٣-٢٠٢٢ .

مسابقة أفضل مشروع تنموى وذلك فى أحد الموضوعات التالية :

التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة

المشروعات الصديق للبيئة

دعم المنظومة الصحية

ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد و تحسين الخدمات العامة



جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور نتائج برامج الدراسات العليا بكلية الآثار "الماجستير والدكتوراه"، للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج المراحل الدراسية بكل الكليات تباعًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن برامج الدراسات العليا التي ظهرت نتائجها بكلية الآثار شملت برامج الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، وهي برامج الآثار المصرية القديمة، والآثار الإسلامية، والآثار اليونانية الرومانية، وترميم الآثار العام، وترميم وصيانة الاثار العضوية، وترميم وصيانة الاثار غير العضوية، والترميم المعماري، بالإضافة إلى برامج الماجستير بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وتشمل برامج الآثار المصرية، ترميم الآثار غير العضوية، الترميم المعماري.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إن نتائج برامج الدراسات العليا تم اعتمادها من مجلس الكلية وإتاحتها على الموقع الرسمي للكلية، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدراسات العليا بهدف الوصول إلى أبحاث علمية متميزة محليا وإقليميا وعالميا وقابلة للتطبيق وخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات.