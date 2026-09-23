لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب القائمة العربية الموحدة وتمنعها من خوض انتخابات الكنيست

قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست، في خطوة تأتي بعد طلبات تقدمت بها جهات وأحزاب إسرائيلية لشطب القائمة ومرشحيها.

وفي وقت سابق، صادقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على شطب سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات، بأغلبية 31 مؤيدًا مقابل 4 معارضين، سيحال النهائي إلى المحكمة العليا.

ووافقت لجنة الانتخابات على طلب حزب "عوتسما يهوديت" باستبعاد رئيس قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من الترشح للكنيست السادس والعشرين.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فقد قُبل الطلب استنادًا إلى سببين مُقدمين بموجب المادة 7أ من القانون الأساسي: أولهما، إنكار الكنيست لوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وثانيهما، دعم الكفاح المسلح من قِبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.

وفي كل سبب من هذين السببين، صوّت 30 عضوًا من اللجنة لصالح قبول الطلب، بينما صوّت أربعة أعضاء ضده. وسيُرفع هذا القرار أيضًا إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.

