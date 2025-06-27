قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين مع تلاشي مخاطر الحرب
شبورة صباحية وارتفاع في الرطوبة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة
فضل يوم الجمعة وأهم السنن فيه.. تعرف عليها
جيش الاحتلال: ألحقنا بالمنشآت النووية الإيرانية أضرارا جسيمة
صحيفة عبرية: مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال.. وإطلاق النار على طالبي المساعدات
الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
استقرار الأوضاع.. مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى بيروت وعمان
8% من سكان الأرض بدون كهرباء.. ما السبب؟
بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025
اعرف حقك| مجمعة التأمين تغطي ركاب القطارات والمترو تلقائيا دون اشتراك إضافي
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
إعلام إسرائيلي: قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الخاصة لتكون شريكًا أساسيًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عددًا من اللقاءات والفعاليات الاستراتيجية المهمة مع كبرى الكيانات الصحية الخاصة، مؤكدًا أهمية أن تكون تلك الكيانات  شريكًا أساسيًا في تطوير الرعاية الصحية في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي "Africa Health ExCon 2025"، المُقام خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

علاج المرضى من داخل مصر وخارجها


وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على  إنشاء مركزين متخصصين في علاج الأمراض الجلدية بمعايير عالمية بالتعاون مع لوريال العالمية لعلاج المرضى من داخل مصر وخارجها.

وأشار السبكي: نستهدف بالتعاون لتعزيز حملات التوعية المجتمعية للوقاية من الأمراض الجلدية والتناسلية إضافة إلى دعم البحث العلمي فضلًا عن تدريب الأطقم الطبية.

ومن جانبه، ثمن السيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال جمهورية مصر العربية، الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في التزام لوريال مصر المستمر بتطوير الرعاية الصحية، من خلال توفير خدمات جلدية متقدمة قائمة على الابتكار والعلم والتكامل، بما يحقق نتائج صحية شاملة تخدم المريض المصري.

وقد مثّل الهيئة في توقيع مذكرة التفاهم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما وقّعت عن شركة لوريال السيدة ساندرين جافيت سيبوني، المدير العام للشركة، كما حضر مراسم التوقيع من الهيئة الدكتورة ريهام الشناوي، مدير الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، ومن جانب الشركة كل من الدكتورة رُبا علي، المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة نهلة مختار، مدير إدارة العلاقات العامة.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور أحمد السبكي مع الدكتور أحمد العزبي،لبحث سبل التعاون في تطوير منظومات سلال الإمداد ونقل خبرات القطاع الخاص في حوكمة صرف الأدوية والمستحضرات الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد العزبي، اعتزازه بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ، لافتًا إلى سعي الهيئة الى تدشين علاقة استراتيجية تدعم تدريب الكوادر العاملة بمجال الصيدلة وسلاسل الامداد لتحقيق الكفاءة التشغيلية في هذا المجال .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك بجناح تكنولوجي متكامل ومتميز في قاعة Hall 1 ضمن فعاليات معرض Africa Health ExCon 2025، حيث تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها وإنجازاتها في مجالات الرعاية الصحية الشاملة، والتحول الرقمي، والتكامل بين مختلف خدمات الرعاية، كما تهدف الهيئة من خلال جناحها إلى إطلاع الجمهور على التجربة المصرية الرائدة في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تُسهم في تعزيز صحة المواطن وتحقيق جودة الحياة.

الرعاية الصحية AFRICA Africa Health Africa Health ExCon الصحة الأفريقي الكيانات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

ترشيحاتنا

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

تفاصيل زيارة رئيس FLYON Aero الإيطالية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

جانب من اللقاء

الرعاية الصحية: شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الخاصة لتكون شريكًا أساسيًا

القابضة للمطارات

للموسم الثامن.. المصرية للمطارات تتأهل إلى بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

بالصور

بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد