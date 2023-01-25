خلال شهر رمضان.. جمعية الأورمان: توزيع مليون كيلو لحوم وسلع غذائية |فيديو

أكد ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة ستر و دفا ليست لتوزيع البطاطين فقط، ولكنتمبادرة ستر ودفا تقوم ب ترميم الأسقف و الأبواب و المنافذ أيضاً، مضيفاً أن جمعية الأورمان يصل إليها التبرعات من المصريين من جميع دول العالم.

جمعية الأورمان سوف تقوم بتوزيع مليون كيلو من اللحوم خلال شهر رمضان



وأضاف "شعبان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية " الحياة"، أنه يقدم الشكر للإعلام المصري، لأنه يظهر إن مصر مازالت طيبة، و بها الكثير من الخير، مؤكداً أنه يتم توزيع البطاطين في جميع محافظات الجمهورية.



وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى، أن جمعية الأورمان سوف تقوم بتوزيع أكثر من مليون كيلو من اللحوم، في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان و ذلك بالإضافة إلى المواد الغذائية، و كرتونة رمضان.