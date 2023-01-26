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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"هتمشي يعني هتمشي".. عدلي القيعي يفجر مفاجآت عن رحيل كلاتنبرج

عدلي القيعي، رئيس
عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي

علق عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي، على أزمة الحكم مارك كلاتنبرج، قائلا: واحدة من الأزمات الكاشفة للمأساة الكروية التي نعيشها.. و أحد ضحايا هذا الضغط هو كلاتنبرج".


واسترسل “عدلي القعي” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”،:"كلاتنبرج تعرض لكم كبير من الضغوطات في أخر شهر، وقيل له هتمشي يعني هتمشي"، متابعا:"أزمة كلاتنبرج لم يحكم فيها ولن يفتح تحقيقا فيها ولن تجد من يتحمل المسؤولية على رحيله".


رحيل كلاتنبرج

وأكمل:" الراجل متكلمش عن الأمن والأمان في مصر، هو اتكلم أنه بيتعرض لتهديدات من قبل بعض الجماهير فقط"، مشددا على أن الأزمة سلطت الضوء على غيرها من الأزمات.
 

كلاتنبرج عدلي القيعي كرة القدم الأهلى استقالة مارك كلاتنبرج اخبار التوك شو

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