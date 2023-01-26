"هتمشي يعني هتمشي".. عدلي القيعي يفجر مفاجآت عن رحيل كلاتنبرج

علق عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي، على أزمة الحكم مارك كلاتنبرج، قائلا: واحدة من الأزمات الكاشفة للمأساة الكروية التي نعيشها.. و أحد ضحايا هذا الضغط هو كلاتنبرج".





واسترسل “عدلي القعي” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”،:"كلاتنبرج تعرض لكم كبير من الضغوطات في أخر شهر، وقيل له هتمشي يعني هتمشي"، متابعا:"أزمة كلاتنبرج لم يحكم فيها ولن يفتح تحقيقا فيها ولن تجد من يتحمل المسؤولية على رحيله".



رحيل كلاتنبرج

وأكمل:" الراجل متكلمش عن الأمن والأمان في مصر، هو اتكلم أنه بيتعرض لتهديدات من قبل بعض الجماهير فقط"، مشددا على أن الأزمة سلطت الضوء على غيرها من الأزمات.

