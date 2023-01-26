الآن.. نتائج كلية الآداب جامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

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أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج .

وكان قد التقت اليوم الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس بحضور الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، باعضاء هيئة التدريس وطلاب الماجستير والطلاب الذين شاركوا في مسابقات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية وحققوا مراكز متقدمة في مجالات الفنون والآداب مثل : شعر الفصحي ، شعر العامية، كتابة القصة القصيرة وفن الإلقاء، وفن كتابة المقال الأدبي ، والسيناريو والحوار والتأليف المسرحي .

كما دار حوار ثرى حول اقتراح عميدة الكلية والحضور بإقامة صالون ثقافي شهرى يتم فيه اجتماع الأساتذة المتميزين على المستوى الأدبي والفكرى والفني ، لمناقشة وتبادل الأفكار والأعمال الإبداعية لهم من أجل إثراء الحركة الفكرية لدى أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب المتميزين ، كما تم طرح فكرة نشر هذه الأعمال على منصة الكترونية خاصة بالتواصل الاجتماعي بين منتسبي الكلية والمهتمين بهذا الشأن .

كما أكدت عميدة الكلية على سعي الكلية الدائم إلى دعم المتميزين في جميع المجالات والذين يحرصون على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة سواء على المستوي المحلي او الدولي ، الذى من شأنه أن يساهم في ارتفاع مستوى التنافس بهدف التقدم العلمي والأكاديمى .

وأكدت على أن المشاركات نمت عن عدم اقتصار الموهبة الأدبية والفنية فقط على منتسبي قسم اللغة العربية بل أن هناك الكثير من المشاركين المتميزين ينتسبون لأقسام أخرى والذى يؤكد أن الحس الفني والتذوق اللغوي موهبة قابلة للصقل والتطوير .

وفي نهاية اللقاء كرمت عميدة الكلية الفائزين بتقديم كلمات الشكر والامتنان ، وشهادات التقدير تتويجا لجهودهم في هذا الصدد .

وكان على رأس المكرمين ا.د مصطفى الشورى الأستاذ بقسم اللغة العربية عن رئاسته للجنة تحكيم المسابقة، د . أحمد عبد الحميد عمر بقسم اللغة العربية عن عضوية لجنة التحكيم .