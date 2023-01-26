عاد من جديد.. مهاجم الأهلي يطارد عمرو زكي في الأكثر تهديفا

قاد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز أمام نظيره فريق البنك الأهلي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا جديدًا على البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء فوز الأهلي بهدف دون رد، أحرزه محمد شريف في منتصف الشوط الأول من المباراة بعد تمريرة متابعة لتسديدة مروان عطية التي تصدى لها محمد أبوجبل.

وعزز النادي الأهلي رصيده بـ3 نقاط جديدة في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليحافظ على صدارة الجدول، برصيد 37 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز الـ16 وقبل الأخير.



مهاجم الأهلي يطارد عمرو زكي

محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، وصل عدد أهدافه في تاريخه بالدوري المصري إلى 53 هدفا بعد الهدف الأخير الذى سجله فى شباك نادي البنك الأهلي بالدوري المصري.

ويتبقى له هدفان ويتساوى مع البلدوزر عمرو زكي، نجم نادي الزمالك السابق، صاحب الـ55 هدفا فى الدوري الممتاز.

قرار جديد في الأهلي

استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تعديل موعد السفر إلى المغرب وتقديمه لمدة 24 ساعة، ليكون السبت المقبل بدلاً من الأحد.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعاً أمس، الأربعاء، مع معاونيه، شهد عرض ومناقشة العديد من الأمور حتى تم الاستقرار على السفر مبكراً إلى المغرب للتعود على الأجواء والدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية يوم 1 فبراير.

كما ناقش كولر مع معاونيه القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة وتتضمن 23 لاعبا فقط، وينتظر كولر الموقف النهائي من المفاوضات التي يجريها أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، للتعاقد مع مهاجم جديد، حيث يسابق الزمن، وإن كان قد توصل لاتفاق واللاعب في طريقه للقاهرة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان الجهاز الفني قام بتسجيل 26 لاعبا في القائمة الأولى التي تم إرسالها للفيفا يوم 13 يناير، بينهم الثلاثي الجديد خالد عبد الفتاح وكريستو ومروان عطية وكذلك محمود كهربا، ويحق للأهلي إضافة أي صفقة جديدة يتعاقد معها حتى يوم 30 يناير الجاري.

وكان الجهاز الفني رفض منح لاعبيه راحة سلبية بعد الفوز على البنك الأهلي في الدوري بهدف نظيف ليواصل صدارته للمسابقة منفرداً وبفارق كبيرة عن أقرب منافسيه، وحتى يسافر للمغرب وهو مطمئن للمسابقة المحلية.

وأبدى مارسيل كولر سعادته بهذا الفوز، خاصة لعلمه أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل قوة المنافس وامتلاكه عددا مميزا من اللاعبين، وقال كولر: "خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف"، وأضاف أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن محمود كهربا عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وشارك في مباراتين، ومن الصعب أن يدفع به في المباراة الثالثة لتجنب تعرضه للإصابة، وأنه يتناقش باستمرار مع الجهاز الفني لحماية اللاعبين، وشدد على أنه دفع بكهربا في مركز المهاجم ومنحه الثقة، واللاعب قدم المطلوب منه، حيث سجل وساهم في صناعة الأهداف، وأنه سوف يحصل على فرصة المشاركة من جديد.

وقال إن أحمد حسن كوكا اشتكى من ألم بسيط في العضلة الخلفية، ولذلك تم استبداله، كما أكد أن خالد عبد الفتاح يجيد اللعب في أكثر من مركز.