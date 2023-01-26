الكشف عن شعار البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة واللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية للرجال في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.

وجاء شعار البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة رجال 2023، عن وجود الأهرامات في الشعار الهوية لمصر، يتوافق مع الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص اللجنة المنظمة للبطولة على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات.

ومن المقرر أن تجرى القرعة يوم 5 فبراير المقبل، وستقام بنظام اللائحة الموحدة لمسابقات الاتحاد العربي للطائرة المعتمدة بتاريخ 28 فبراير عام 2022.

وستقام القرعة تحت إشراف الاتحادين العربي والمصري في حضور رئيس لجنة الحكام والأمانة العامة للاتحاد العربي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد تلقى موافقة 16 ناديًا على المشاركة في البطولة العربية للأندية، وذلك بعد تم قفل موعد تلقي موافقات الأندية يوم 14 يناير الماضي.

وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر ”البحرين”، نادي بني ياس ”الإماراتي”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهرة ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة، وكما تم تكليف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد برئاسة اللجنة العليا وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة .