الجيش الأوكراني يعلن تدمير صواريخ روسية.. وموسكو تخصص إعانات بطالة للمناطق الجديدة

أعلن الجيش الأوكراني عن التصدي لهجوم صاروخي روسي مكثف على أراضي أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو عن تخصيص إعانات بطالة للمواطنين الروس المقيمين في الأراضي الجديدة التي ضمتها روسيا.

في كييف، ذكر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت نحو 47 صاروخا من إجمالي 55 صاروخا أطلقتها روسيا اليوم /الخميس/، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية.

وأوضح أن روسيا شنت هجوما صاروخيا مكثفا على أراضي أوكرانيا وأطلق 55 صاروخا جويا وبحريا من طائرات وسفن من منطقة المياه في البحر الأسود، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل القوات المسلحة الأوكرانية دمرت 47 صاروخ كروز 20 منها في منطقة العاصمة بالإضافة إلى ذلك، ثلاثة من أربعة صواريخ KH-59 لم تصل إلى أهدافها.

وأضاف أن "هدف الروس لا يزال كما هو، الضغط النفسي على الأوكرانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية"، مضيفا لكنهم لا يمكنهم كسرنا.

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل موشيستين إن الحكومة الروسية ستخصص أكثر من مليار روبل (ما يعادل 14.5 مليون دولار) لدفع إعانات البطالة للمواطنين الروس المقيمين في الأراضي الجديدة التي ضمتها روسيا.

وأضاف موشيستين - في بداية اجتماع للحكومة الروسية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الخميس- أن إعانات البطالة ستُدفع بموجب القانون الروسي للأفراد الذين فقدوا وظائفهم، موضحا أن الحكومة الروسية ستخصص أكثر من مليار روبل هذا العام لتقديم الدعم للمناطق الجديدة.

كما شدد رئيس الوزراء الروسي على أنه لا ينبغي ادخار أي جهد لضمان تقديم الدعم والإعانات لمن يحتاجون إليها.

كما طلب موشيستين من نائبته تاتيانا جوليكوفا ومستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أن يراقبوا عن كثب تطبيق نظام الرعاية الاجتماعية في الأراضي الجديدة وفقًا للمعايير الوطنية في بلاده.

وعلى صعيد متصل، صرح عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زاباروجيا الموالي لموسكو، فلاديمير روجوف، بأنه من المحتمل أن يتم تكليف متخصصين أجانب لتشغيل المعدات العسكرية الغربية التي تم توفيرها لأوكرانيا نظرا لعدم وجود الوقت الكافي لإجراء تدريبات.

وقال روجوف لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "لا يوجد وقت لتدريب الموظفين الوطنيين حيث أنها ستستغرق شهورا، كما إنني متشكك جدًا في أن تتمكن هذه المعدات من لعب دور كبير في تغيير الوضع على خط المواجهة".

وتابع قائلا:"أعتقد أنه سيتم إحضار المتخصصين والمشغلين الغربيين وحتى الطيارين الغربيين لتشغيل هذه المعدات، يمكنني أن أتخيل أننا في المستقبل سنشاهد، على سبيل المثال، أطقم الدبابات الكندية والطيارين البولنديين والمدفعيين الألمان".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عزمها تقديم 31 دبابة إم 1 أبرامز إلى كييف، كما أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وستصدر تصاريح إعادة التصدير إلى دول أخرى.

وأعلنت وزارتا دفاع النرويج وسلوفاكيا عزمهما إرسال دبابات إلى أوكرانيا، فيما أعلنت سلطات بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات.

وسياسيا، أكد السفير البريطاني نيل بوش، اليوم الخميس، أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المعاناة التي تسبب فيها الغزو الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

وأدان السفير البريطاني نيل بوش مجددا خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هجوم روسيا على المدنيين في أوكرانيا والبنية التحتية.

وقال بوش في كلمته أمام المجلس وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "الهجوم المروع على مبنى دنيبرو السكني الذي لقي 46 من المدنيين الأوكرانيين الأبرياء حتفهم بشكل مأساوي من بينهم ستة أطفال وجرح 80 وما زال 11 في عداد المفقودين، ما هو إلا مثالا آخر على انتهاكات روسيا".

وأضاف أن روسيا انتهكت القانون الدولي خلال الأشهر الـ 11 الماضية بشكل مستمر ولا تزال مستمرة حتى اليوم، لافتا إلى تضامن المملكة المتحدة التام مع أوكرانيا.

ولفت السفير البريطاني نيل بوش إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في أوكرانيا بدون عدالة"، قائلا في لندن في مارس المقبل سيجتمع وزراء العدل من جميع أنحاء العالم لمناقشة توفير المزيد من الدعم المالي والعملي لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا.

