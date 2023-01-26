مستشار البنك الدولي: الهند تعتبر مصر من أهم الأسواق التصديرية لها وبوابة أفريقيا..فيديو

أكد الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، أن معدل التبادل التجاري بين مصر والهند يتجاوز 7.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكثر من 50 شركة هندية تعمل في الداخل المصري.

وقال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هناك توقعات بنمو أرقام التبادل التجاري بين البلدين الفترة القادمة.

وتابع مستشار البنك الدولي، أن الهند تستثمر في مصر بقطاعات يتنبأ لها مستقبل مشرق، خلال الفترة القادمة مما يؤكد نمو الاستثمارات الهندية في مصر.

بوابة أفريقيا

وأشار محمود عنبر إلى أن الهند تعتبر مصر من أهم الأسواق التصديرية لها وهي بوابة أفريقيا.