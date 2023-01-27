رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث مع نظيره الفرنسي تقييم آفاق التعاون عسكريا وأمنيا

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، في اليوم الرابع والأخير من زيارته الرسمية لفرنسا، مع نظيره الفرنسي، الفريق أول تيري بوركار، تقييم آفاق وسبل تعزيز علاقات التعاون في المجالين العسكري والأمني.



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صحفي، أن الفريق أول السعيد شنقريحة زار المدارس العسكرية بمنطقة سومير غربي فرنسا وتلقى عرضا شاملا حول التدريب بالمدرسة، واطلع على التقنيات المستعملة في قيادة وتسيير المدرعات.



وكان شنقريحة قد وصل إلى فرنسا، يوم الاثنين الماضي، في زيارة رسمية تستمر 4 أيام، وشهدت التوقيع على ورقة طريق مشتركة للتعاون العسكري والأمني.