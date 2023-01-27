ندوة حول دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي بمعرض الكتاب غدا

يشارك المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بتنظيم ندوة تحت عنوان "دور المرأة فى بناء الوعى الثقافى والأخلاقى" يلقيها الدكتور سعد الدين الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة واستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بحضور أعضاء المجلس ولجانه إلى جانب الجمهور من رواد المعرض الراغبين بالمشاركة في الندوة.

تعقد الندوة غدا السبت، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاعة الدولية بببلازا ٢ ويحاورخلالها الدكتور سعد الدين الهلالي، الإعلامي أحمد سالم.

وكان المجلس القومي للمرأة، أعلن في وقت سابق عن مشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 والذي يقام هذا العام تحت شعار "على اسم مصر معاً: نقرأ.. نفكر.. نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.