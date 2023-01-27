احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

إذا كنت تعاني من ارتفاع في مستوى السكر في الدم، فمن المهم أن تحافظ على نظامك الغذائي وتجعله تحت السيطرة.

تجنب تناول المشروبات السكرية، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المتحولة، والأرز الأبيض، والخبز، والمكرونة، والزبادي المنكه، والحبوب المحلاة، والفواكه المجففة، وما إلى ذلك.



يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات والبروتين والألياف، ولكن يجب عليك اتخاذ خيارات ذكية.. اختر الأطعمة التي لا تزيد من مستويات السكر في الدم وتوفر لك أيضًا العناصر الغذائية المهمة.



-تمرن لخفض مستويات السكر في الدم

يمكن أن يخفض النشاط البدني نسبة السكر في الدم لمدة تصل إلى 24 ساعة أو أكثر بعد التمرين، لأنه يمكن أن يجعل جسمك أكثر حساسية للأنسولين، ويمكنك فحص مستوى السكر في الدم قبل وبعد التمرين لمعرفة فوائد النشاط، ويمكنك أيضًا فحص نسبة السكر في الدم لمعرفة كيف يتفاعل جسمك مع الأنشطة المختلفة.

ما يجب مراعاته إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم

إذا كنت قد رفعت مستويات السكر في الدم ، فهناك أشياء معينة يجب أن تضعها في اعتبارك.

يعد الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي سليم وروتين تمرين فعال أمرًا أساسيًا، قم بتضمين الأطعمة الصديقة لمرض السكري وتجنب الكربوهيدرات غير الصحية التي تزيد من مستويات السكر في الدم.

الفحوصات المنتظمة هي المفتاح، تأكد من فحص مستويات السكر في الدم يوميًا لتجنب أي حوادث مؤسفة.

المصدر: timesofindia