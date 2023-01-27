قطع من أشهر الماركات| سيدة فرنسية غامضة تبيع ملابسها برقم خيالي.. شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا مفصلًا حول قصة سيدة باريسية غامضة باعت ملابسها برقم خيالي.. فما القصة؟.



وجمعت السيدة في خزانتها 116 قطعة ملابس من أشهر دور الأزياء، معظمه قد اشترته في الثمانينيات والتسعينيات وباعتها مؤخرًا عبر الإنترنت بأكثر من 760 ألف دولار.



اشتراها عدة أشخاص من دول مختلفة، وقالت مديرة المزاد إنها خزانة ملابس حقيقية وكل ما فيها من قطع تعود لنفس السيدة وهي من اختارت كل شيء وارتدت كل شيء، بالطبع كانت ترتدي قطعًا لمرة أو مرتين فقط، خاصة القطع النادرة.





القطعة الأعلى قيمة كانت فستانًا ألرجوانيًا مخمليًا تم بيعه بنحو 62 ألف دولار صُمم لصالح دار"شانيل" لمجموعة شتاء 1988.





كما أظهرت ملابس السيدة أنها من محبي “إيف سان لوران”، إضافة إلى توقيع جيفنشي على فستان من الساتان تم بيعه بما يزيد عن 10 آلاف دولار.



