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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الغني هندي: بناء الفرد أصعب من بناء المجتمع

عبد الغني هندي، عضو
عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإعلامية والثقافة

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإعلامية والثقافة، إن ربط بين العلم والثقافة والدين، مشددا على ضرورة مرحلة التأسيس العلمي منذ الطفولة.


وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية "هند النعساني"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن هناك فرق بين التعلم والتعليم، مشددا على أن الإسلام افتح على كافة الثقافات.


وأكد على أن بناء الفرد في المجتمع على أسس علمي وثقافي ناجح أمر صعب، مشدد على أن بناء الفرد أصعب من بناء المجتمع.


واستشهد بقول رسول الله "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، موضحا أن الله عز وجل أمر الإنسان بالتدبر في الأرض والمعرفة.

 

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