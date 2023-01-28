وزيرة البيئة: مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة..ونواب : تسهم في تقليل استهلاك الوقود وتوفير العملة الصعبة .. والتوسع في الإنتاج ضروري لتحسين أداء الاقتصاد

برلماني : التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة مطلوب .. وتدعم تحسين أداء الاقتصاد

برلمانى : زيادة استخدام الطاقة المتجددة يهدف لاستدامة التنمية

برلماني : جهود واسعة لوزارة البيئة في خفض الانبعاثات الضارة

تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار الطريق لما بعد Cop27))، من خلال عرض مجموعة من الرسائل والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وامتدادا لمؤتمر المناخ Cop27.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ أن محاور الطريق لما بعد COP27 تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو الاتجاه في استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءا رئيسيًا من سياسة الوزارة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر من خلال الدراسات التي أعدت من خلال مشروع استدامة النقل في مصر (STP)، حول الجدوى الاقتصادية والبيئية؛ لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.

كما أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013 ، كما حددت فى مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪ ، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.

وفي هذا السياق أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بدور وزارة البيئة في تحسين الاقتصاد من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة لما لها من مكاسب اقتصادية هائلة ..

بداية، قال النائب احمد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك تحديا مناخيا تواجهه جميع دول العالم يتمثل في ضرورة خفض الانبعاثات الضارة بالهواء والتى تشكل خطرا جسيما، لافتا إلى أن إستخدام الطاقة الأحفورية سبيل غير مأمون لمواجهة هذا الخطر.

التوسع في انتاج الطاقة المتجددة

وأكد “ حجازى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة حققت مصادر طاقة بديلة ومتاحة وهى الطاقة المتجددة التي تتمثل في عدة أشكال سواء كانت ناتجة عن الشمس والرياح أو الكهرباء وغيرها، لذا فإن التوسع في استخدامها مطلوب خلال هذه الفترة حيث أن تسريع وتيرة التحول هي المدخل الصحيح لتهيئة كوكب سليم آمن.

وأشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغت 30%، منوها إلى أن تعزيز الاستخدام من هذا النوع من الطاقة يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بشكل مستدام.

وتابع النائب : كما أن الجهود التى تبذلها وزارة البيئة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وحمايته من تقلبات الأسعار العالمية للسلع والمنتجات من خلال إحداث التنوع فى مصادر زيادة الدخل القومى والعمل على تقليل الواردات من الطاقة.

ومن جانبه، قال النائب عبد الباقى تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك إتجاه عالمى بالتحول نحو الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة حيث تعد الدولة من أوائل الدول التي سلكت هذا الإتجاه وظهر ذلك من خلال عدة خطوات وإجراءات كان أهمها عقد قمة المناخ cop27 .

و اضاف “ تركيا” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن تعزيز الاستخدام من الطاقة المتجددة يعد أبرز أولويات أجندة وزارة البيئة حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة انتاج الطاقة من المصادر المتجددة التى تدعم تحقيق استدامة النمو والحفاظ عى حقوق الأجيال القادمة وليس للحاضر فقط.

تقليل استهلاك المواد البترولية

وعن أهم فوائد التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، لفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التوسع يسهم فى تقليل الاستهلاك من المواد البترولية مثل البنزين وغيرها، علاوة على الحد من الواردات مما يهدف إلى زيادة إحتياطى الدولة من العملة الصعبة نتيجة توفيرها في هذا الشأن.

واختتم النائب حديثه، قائلا " تحركات جيدة من وزارة البيئة لإستغلال الموارد والمقومات الطبيعية للدولة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى خاصة وأن ملف الطاقة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

وفي سياق متصل قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك جهود واسعة من الدولة للحفاظ على التوازن البيئى ومواجهة أي ظواهر من شأنها الإخلال بالنظام البيئى ومنها الإنبعاثات الهوائية الضارة التي ينشأ عنها أضرارة عدة أبرزها الإحتباس الحرارى.

مصدر طاقة صديق للبيئة

و أضاف “ الضبع” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن توطين صناعة السيارات الكهربية و أتوبيسات النقل التى تعمل بالغاز الطبيعى واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف التلوث الهوائى من خلال إيجاد مصدر طاقة بديل لتشغيل المركبات، حيث يتسم هذا المصدر بكونه نظيف صديق للبيئة، قائلا “ اتجاه عالمى حاليا للتحول للطاقة المتجددة”.

و لفت وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن خطة زيادة استخدام الطاقة المتجددة تتلائم مع أهداف الحكومة فى تقليل الاستخدام من الوقود والمواد البترولية في ظل إرتفاع أسعارها عالميا، الأمر الذي يخفف الأعباء ويدعم خزانة الدولة.

وتابع النائب : لدينا وفرة كبيرة في الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعى، ذلك بخلاف الإكتشافات المستمرة والتنقيب عن هذه الموارد وإستغلالها بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع احتياجات الدولة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى هذه الثروات.