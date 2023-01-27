"الشباب والرياضة" تعقد جلسة تعارف بين الوفود المشاركة بالملتقي الثالث للفتاة العربية

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، جلسة تعارف للوفود المشاركة في الملتقي الثالث للفتاة العربية، لاستعراض انطباع المشاركين عن حفل الافتتاح، وذلك بحضور نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب.

وتناولت الجلسة، شرح خطة عمل الملتقي وعرض محاور ورش العمل ومناقشة توقعات المشاركين حول مخرجات الملتقي.

يذكر أن الملتقي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان عام 2023 عاماً للشباب العرب، تحت رعايه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية ، ويهدف الملتقى إلقاء الضوء على أهم التحديات التى تواجه الفتاة فى المجتمعات العربية، والتعريف بأهمية دور المرأة فى الحفاظ على الأمن القومى وتحقيق التنمية الشاملة، وتوعية المشاركات بأهمية إطلاق مبادرات شبابية لخدمة قضايا التنمية فى الوطن العربى، ومناقشة التحديات التى تواجه الفتاة والمرأة العربية فى المجتمع.