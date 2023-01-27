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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الشباب والرياضة" تعقد جلسة تعارف بين الوفود المشاركة بالملتقي الثالث للفتاة العربية

مش الملتقي الثالث
مش الملتقي الثالث للفتاة العربية "الشباب والرياضة "

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، جلسة تعارف للوفود المشاركة في الملتقي الثالث للفتاة العربية، لاستعراض انطباع المشاركين عن حفل الافتتاح، وذلك بحضور نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب.

وتناولت الجلسة، شرح خطة عمل الملتقي وعرض محاور ورش العمل ومناقشة توقعات المشاركين حول مخرجات الملتقي.

يذكر أن الملتقي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  إعلان عام 2023 عاماً  للشباب العرب، تحت رعايه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية ، ويهدف الملتقى إلقاء الضوء على أهم التحديات التى تواجه الفتاة فى المجتمعات العربية، والتعريف بأهمية دور المرأة فى الحفاظ على الأمن القومى وتحقيق التنمية الشاملة، وتوعية المشاركات بأهمية إطلاق مبادرات شبابية لخدمة قضايا التنمية فى الوطن العربى، ومناقشة التحديات التى تواجه الفتاة والمرأة العربية فى المجتمع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الإدارة المركزية الشباب والرياضة التنمية أشرف صبحي التنمية الشاملة السيسي

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