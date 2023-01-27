عمرو أديب: الساعات القادمة حكومة نتنياهو هتنتقم من الفلسطينيين وهيعيشوا أيام صعبة..فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن اخواتنا الفلسطيين في غزة والأرض المحتلة هيقضوا أيام في النيران الإسرائيلية خاصة بعد مقتل 8 اسرائيلبين في مستوطنة نافية يعقوب

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه “من يوم القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، والذي يعد أكبر المخيمات الفلسطينية، والجنود الإسرائيليون اعلتلوا أسطح المنازل واشتبكوا مع الشباب، وقتل 10 أشخاص”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن حكومة إسرائيل هي أكثر الحكومات تطرفا، وكان رد من الشباب فادي عياش والذي يبلغ من العمر 21 عاما، وتسبب في مقتل 10 إسرائيليين.

بعد تنفيذ تلك العملية.

وأشار عمرو أديب إلى أن هناك ذهول من إسرائيل بعد تنفيذ تلك العملية، مؤكدا ان الساعات القادمة حكومة نتنياهو هتنتقم من الفلسطينيين وهيعيشوا ايام صعبة خصوصا مخيم شعفاط.

