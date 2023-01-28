أكل كتير ببلاش.. برج القاهرة ينظم مهرجان السياحة والتذوق الشهر المقبل

تشهد مصر حدث فريد من نوعه حيث يستضيف برج القاهرة مهرجان السياحة والتذوق بهدف الترويج للاكل المصري وتنشيط السياحة التي تشهد ازدهار ملحوظ في الشهور الماضية.

واعلنت وزارة السياحة والآثار أن فعاليات المهرجان ستبدأ يوم ٢٣ فبراير المقبل وتستمر لمدة ٣ ايام في دورتها الأولى.

وتشهد مصر اقبال كبير خلال بداية العام الحالي من محبي السفر والسياحة حيث اعتبرها البعض مقصد سياحي متميز نظرا للتطور الملحوظ الذي تشهد في مختلف المجالات يأتي في مقدمتها الآثار والسياحة الترفيهية.

يذكر أن البلوجر اللبنانية الاشهر، هاجر الصغير، كانت في زيارة لمصر الاسبوع الماضي استطاعت من خلالها إشعال مواقع التواصل الاجتماعي أثناء جولاتها في عدد من المطاعم المصرية الشعبية برفقة البلوجر يوسف موسى، لتعريفها على اكلات شعبية مثل الكشري المصري ومطاعم الفول.

كما زارت عارضة الأزياء البريطانية، ديمي روز، معابد الاقصر وأسوان وهرم سقارة وبعض فنادق القاهرة في جولة شهدت متابعة الملايين وحصدت تعليقات أشادت بالآثار المصرية العظيمة والحضارة القديمة المميزة التي أبهرت متابعيها الذين يتخطون ٢٠ مليون متابع على موقع انستجرام فقط.