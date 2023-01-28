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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد رشاد: لا توجد قاعدة بيانات عن صناعة النشر بالعالم العربي.. فيديو

محمد رشاد رئيس اتحاد
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على صناعة النشر في العالم.

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وأضاف خلال استضافته على هامش معرض الكتاب ببرنامج «العاشرة» الذى يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة «إكسترا نيوز»: "يجب أن يكون هناك توجيه للمستثمرين لإنشاء مصانع للورق".

 

وأشار محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب،: "هناك كتب يتم تزويرها بعد صدورها بساعات"، متابعا: " صناعة النشر في العالم العربي صناعة ضعيفة وليست قوية".

 

وأوضح محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب،: "الجيل الثاني من الناشرين يعيش بشكل جيد ويكسب هامشا بسيطا من الربح"، مضيفا: "لا توجد لدينا قاعدة بيانات عن صناعة النشر في العالم العربي".

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