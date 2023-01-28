ميدو: وضعت برنامجا تأهيليا لصالح جمعة.. والباب مفتوح للجميع بشرط

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي أن الباب مفتوح لجميع لاعبي الدراويش بشرط الاجتهاد وتنفيذ كافة التعليمات.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وضعت برنامجا تأهيليا لمدة 3 أسابيع لصالح جمعة وأؤكد أن الباب مفتوح للجميع، ولكن بشرط الاجتهاد، فإذا لم تجتهد ولم تُنفذ المطلوب لن تتواجد".



وأضاف: "هدفي الأول كان إعادة روح التنافسية بين لاعبي الإسماعيلي وهذا ما نجحنا فيه".



واختتم حديثه قائلا: "خضنا مباريات صعبة للغاية ولكن التوفيق غاب، وحفظنا اللاعبين أسلوب معين وسيناريو خاص بعد التقدم بهدف"