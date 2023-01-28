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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 آلاف جنيه عقوبة يومية في الأهلي لهؤلاء | لاعب سابق يكشف السبب

الاهلي
الاهلي

قال الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن جمهور النادي الأهلي رقم واحد، معقبًا: "عزيمة جماهيره النادي الأهلي كبيرة جدًا،  جماهير النادي الاهلي عمود النادي الذي يصنع النجوم، وهو من يقوّم اللاعب في المباراة".

وتابع "محمد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على فضائية "الأهلي"، أن اللاعب في النادي الأهلي يُعاقب بدفع 5 آلاف جنيه عن الكيلو الزائد في وزنه، وهذا يحدث بشكل يومي، وإذا قام اللاعب بارتداء تيشرت مختلف، او تأخر عن العشاء يعاقب ماديًا.

ولفت إلى أنه لا يقبل فكرة التحرش أو العنف ضد المرأة على الإطلاق، معقبًا: "مين اللي ممكن يقبل هذا الامر، ولكن يجب الالتزام بالعادات والتقاليد، إحنا بنشوف حاجات سيئة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليه أشوف زوجة أحد المشاهير على السرير، أو في حمام السباحة، مش عشان أجيب فلوس أتخلى عن مبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا".

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