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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب فنزويلا بالإفراج عن المعتقلين التعسفيين ووضع حد للتعذيب

مادورو
مادورو

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ، السبت ، في ختام زيارة قام بها إلى فنزويلا ، إن على فنزويلا الإفراج عن المعتقلين تعسفيا ووضع حد للتعذيب.

ووصل تورك إلى فنزويلا يوم الخميس والتقى بالرئيس نيكولاس مادورو الجمعة ، بالإضافة إلى نائب الرئيس ديلسي رودريغيز وكبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات المعارضة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الترك في بيان يوم السبت 'في اجتماعاتي مع الرئيس والوزراء ، دعوت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا'.

ووجه الترك دعوته للحكومات في جميع أنحاء العالم للإفراج عن 'جميع المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية أو العفو عنهم أو منح العفو'.

قال الترك إنه التقى خلال رحلته بأشخاص تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب.

في سبتمبر، قالت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن فنزويلا إن أجهزة أمن الدولة تستخدم لسنوات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لتعذيب المحتجزين وإذلالهم.

وقال تورك: 'لقد تلقيت تعهدات بمعالجة شكاوى التعذيب بشكل حاسم ، والتحقيق الكامل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة'.

وتأتي زيارة المفوض السامي بعد أن صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الثلاثاء على أول قراءة من قراءتين لمشروع قانون لتنظيم المنظمات غير الحكومية ، الأمر الذي أثار انتقادات من جماعات الدعوة.

وحول هذا الموضوع ، قال الترك إنه أكد للسلطات أهمية ضمان الفضاء المدني.

وقال أحدث تقرير عن فنزويلا صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في يونيو الماضي ، إن فنزويلا اتخذت بعض الخطوات لتعزيز سيادة القانون ، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن عدم استقلال النظام القضائي.

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